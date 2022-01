Schwerin : Was die Polizei unternimmt, um Vermissten auf die Spur zu kommen

400 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Schwerin vermisst gemeldet. Gibt es eine Gefahr für Leib und Leben, läuft die Polizeimaschine in solchen Fällen auf Hochtouren.

Schwerin | Seine Frau hatte ihn losgeschickt, etwas einkaufen, beim Supermarkt nebenan, auf dem Dreesch. Als er nicht zurückkam, verständigte sie die Polizei. Die Beamten fanden den verwirrten Rentner wieder – in Wismar. „Es lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren, wie er dorthin gekommen ist“, sagt Thomas Bleckwehl, Fahnder bei der Schweriner Kripo. Weil er einen orientierungslosen Eindruck gemacht habe, sei der Mann aber in der Hansestadt aufgefallen und angesprochen worden. Glückliches Ende einer Vermisstensuche. Rund 400 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Schwerin vermisst gemeldet. In drei Vierteln der Fälle habe es sich um Jugendliche gehandelt, die einfach mal zwei oder drei Tage bei Freunden geblieben seien, oder um andere abenteuerlustige Leute, erzählt Bleckwehl. Er und sein Kollege Ronny Schwarz kennen ihre Stammkundschaft. Trotzdem werde jeder Fall ernst genommen, betont Schwarz. Alle verfügbaren Kräfte werden bei der Suche eingesetzt Gibt es eine Gefahr für Leib und Leben, dann läuft die Polizeimaschine auf Hochtouren. Bei Kindern, Dementen oder Suizidgefährdeten etwa werden sofort alle verfügbaren Kräfte im Revier in die Suche mit einbezogen. „Bei Bedarf stehen auch zusätzliche Beamte zur Verfügung“, sagt Bleckwehl. Außerdem könnten Spürhunde, ein Hubschrauber oder auch eine Drohne eingesetzt werden, um Vermisste zu finden. Zuerst werde natürlich immer das Umfeld des Gesuchten abgeklopft, so der Kriminalhauptkommissar. Spätestens nach drei Tagen landet jeder ungeklärte Sachverhalt auf dem Tisch von Bleckwehl und Schwarz. So auch der Fall eines jungen Irakers, der im Dezember aus der Wohnung im Mueßer Holz verschwand, in der er mit seinem Bruder lebt. Auf die Spur des Vermissten hätten die Beamten schließlich die Suchhunde der Bereitschaftspolizei geführt, berichtet Bleckwehl. „Die Hunde nahmen eine Fährte auf, die über Consrade und Plate bis nach Crivitz führte.“ Weit mehr als 30 Kilometer sei der Gesuchte wohl zu Fuß unterwegs gewesen, so der Fahnder. In Crivitz habe die Polizei den Iraker dann auch auf der Straße angetroffen. Sechs Langzeitvermisste in der Kartei Bis auf ganz wenige Ausnahmen würden alle Vermissten lebend gefunden, schildert Bleckwehl. Es gebe allerdings auch Personen, nach denen schon seit Jahren vergeblich gesucht werde. Sechs so genannte Langzeitvermisste hat der Kriminalhauptkommissar in seiner Kartei. Der vielleicht prominenteste: der Mann, der im Sommer 2006 beim Langstreckenschwimmen zwischen Kaninchenwerder und Zippendorf verschwand. Aus dem Jahr 2003 bereits datiert der Fall eines damals 73-Jährigen, der seine Wohnung verlassen hat, wohl nachdem er eine schlimme Diagnose bekommen hatte, und nie mehr gesehen wurde. Wer vermisst und nicht gefunden werde, bleibe bis zu seinem 100. Geburtstag in Fahndung, sagt Ronny Schwarz. In solchen Fällen werde dem Landeskriminalamt möglichst eine DNA des Gesuchten überlassen. Hinweise aus der Bevölkerung sind wichtig Um einen Vermissten zu finden, müsse die Polizei auch schon mal um die Ecke denken, sich nicht auf Logik, sondern auf Intuition stützen, erklärt Schwarz. Eine große Hilfe seien oft Hinweise aus der Bevölkerung. Auf diese Weise gelinge es zum Beispiel immer wieder, jugendliche Dauerausreißer an Hotspots wie dem Marienplatz ausfindig zu machen, so der Fahnder. Weiterlesen: Vermisste: Bürger helfen der Polizei ...

