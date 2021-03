Dobin am See : Wieder ein Ostern auf Abstand

In den Dörfern um Retgendorf ist es Tradition, dass Kinder sich um den Osterschmuck kümmern. In diesem Jahr auf Abstand.

Dobin am See | Die Osterdeko ist Sache der jungen Einwohner. So werden seit Jahren Hunderte Eier in den Tagen vor Ostern bemalt und dann im Dorf aufgehängt. In diesem Jahr kann die Aktion bereits zum zweiten Mal nur auf Abstand durchgeführt werden. So können ab sofort unbemalte Ostereier in Liessow in der Ringstraße 13, in Neu Schlagsdorf in der Retgendorfer Straße ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.