Wirtschaft in Schwerin : Neuer Anstrich für die Mühlenbäckerei

Zehn Jahre nach Einzug des Geschäftes renovierte Geschäftsführer Christian Fries den Laden in der Mecklenburgstraße.

Schwerin | Eine dunkle Doppelwaage steht neben einer traditionellen Brotschneidemaschine im Schaufenster. Die zwei Utensilien, die sonst in Museen beheimatet sind, sind einige der wenigen Gegenstände, die nach der Renovierung wieder in die Mühlenbäckerei in der Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.