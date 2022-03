Spende vom Herzkissen-Verein : Flüchtlinge aus der Ukraine bekommen Seelentröster aus Wittenförden

Der Wittenfördener Herzkissen-Verein spendet selbst genähte Herzkissen an Frauen und Kinder, die sich auf der Flucht vor dem Krieg befinden. Am Freitag startet der Hilfstransport in Richtung polnisch-ukrainische Grenze.

Wittenförden/Schwerin | 240 Herzkissen machen sich gerade auf den Weg an die ukrainisch-polnische Grenze, um den Frauen und Kindern, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen, etwas Trost zu spenden. Die Frauen des Wittenfördener Herzkissen-Vereins haben in den vergangenen Tagen genäht, was das Zeug hält, um die kleinen und großen Herzen noch rechtzeitig fertig zu bekommen, be...

