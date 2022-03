Aufruf zum Frühjahrsputz : Einwohner von Wittenförden sollen beim Müllsammeln mit anpacken

Die Gemeinde soll schick für den Frühling gemacht werden. Bürgermeister Matthias Eberhard hofft auf zahlreiche Teilnehmer beim Frühjahrsputz.

Wittenförden | Altem Laub, dem Dreck des Winters und auch dem Müll, der sich in den Ecken angesammelt hat, wollen die Einwohner der Gemeinde Wittenförden jetzt den Garaus machen. Am 2. April ruft Bürgermeister Matthias Eberhard alle zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. Lesen Sie auch: Wittenförden startet Werbekampagne für die Feuerwehr Los geht es am Sonnabend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.