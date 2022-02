Kultur in Schwerin : Wo können die Jugendlichen hin?

Die Party zieht weiter: Nachdem das Schweriner Partyvolk zunächst im Schlossgarten, dann am Lankower See gefeiert hatte, treffen sich die jungen Leute jetzt vor dem Theater. Das reagiert und lädt zum Gespräch ein.

Schwerin | Leere Flaschen, Verpackungsmüll, Zigarettenkippen: Wenn Schweriner Jugendliche am Wochenende Party machen wollen, geht das unter Corona-Bedingungen nur draußen – und es bleibt jede Menge Müll zurück. Wie derzeit am Theater. Denn nachdem sich die jungen Leute zunächst an der Ziegelseepromenade, dann im Schlossgarten und zuletzt am Lankower See getroffe...

