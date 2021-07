Kultur in Schwerin : Wunderdinge in der Schule der Künste

An der Schule der Künste können Kostüme vor der Leinwand, gezeichnete Comics oder eine Synchronisation gestaltet werden.

Schwerin | Comic-Zeichnen, Videoschnitt, App-Programmierung oder Grafikdesign, in der Schule der Künste bleiben keine Wünsche der Ferienkinder offen. An die 30 bis 45 Schüler tummeln sich seit Ferienbeginn täglich in den Räumen der Jugendkunstschule in der Johannes-R.-Becher-Straße 20. Denn hier findet von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr das Sommerf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.