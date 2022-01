Traditionelle Verkaufsausstellung : 31. Kunstbörse auf Schloss Wiligrad war ein Erfolg

Kunstverein Wiligrad zieht positive Bilanz zur traditionellen Verkaufsausstellungen. Neue Werke ziehen ab 5. Februar in die Galerie des Schlosses.

Wiligrad | Malereien, Grafiken, Plastiken oder auch Mode konnten am Wochenende zum letzten Mal auf Schloss Willigrad bestaunt und erworben werden. Es war der Abschluss der 31. Kunstbörse in diesem historischen Ambiente. Und das nutzten Dörte Krenkel mit ihrer Mutter noch mal aus. Die beiden Frauen sind extra aus Berlin in den kleinen Ort am Schweriner See gekomm...

