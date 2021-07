Schwerin-Krebsförden : Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung mehrerer Autos

Mehrere parkende Fahrzeuge am Görrieser Weg wurden zerkratzt und teilweise eingetreten.

Schwerin | Nachdem ein Fahrzeugbesitzer an seinem geparkten Auto Beschädigungen feststellte und die Polizei rief, fanden die Beamten noch fünf weitere zerkratzte Wagen am Görrieser Weg. Nun werden Zeugen gesucht. Insgesamt etwa 13.500 Euro Schaden Tritte gegen die Karosserie und zerkratzter Lack zierten die parkenden Autos, die am Görrieser Weg abgestellt ...

