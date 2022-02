Coron-Demo : Zwei Demonstrationen ziehen durch die Innenstadt von Schwerin

Am Montag versammelten sich wieder Hunderte Menschen, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Eine Gegendemo zog erstmals durch die Straßen.

Schwerin | In der Schweriner Innenstadt zogen am Montagabend zwei Demonstrationen. Etwa 1200 Menschen versammelten sich auf dem Bertha-Klingberg-Platz, um von dort auf einem etwa drei Kilometer langen Kurs durch die Altstadt gegen Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht zu protestieren. Der Aufzug endete am Grunthalplatz, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.