Schwerin : Beim Hofflohmarktfestival versteckte Höfe und neue Schätze finden

Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung in Schwerin öffnen am 7. August 37 Hofgemeinschaften. Es soll ein Nachbarschaftsfest zum Trödeln, Musizieren und Kennenlernen werden.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst du: wie aus einer vollen Garage ein Hofflohmarktfestival wurde welche Höfe am Sonnabend mitmachen und wo sie liegen was es neben dem Trödeln noch zu entdecken gibt Bunt geschmückte Hinterhöfe voller Schätze, alter Lieblingsstücke und Trödel. Flatternde Kleider auf Kleiderstangen mitten im Garten. Dazwische...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.