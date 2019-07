Schwerin : Abbiegen bleibt schwierig

Fachverwaltung sagt erneut Nein zum Wunsch des Ortsbeirates nach einem grünen Pfeil an der Kreuzung Schliemannstraße

Diesen Kampf konnte der amtierende Ortsbeirat Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg nicht für sich entscheiden: Einen grünen Rechtsabbiegepfeil von der Schliemann- auf die Werderstraße wird es in naher Zukunft nicht geben, teilte die Fachverwaltung dem Gremium jetzt mit. Eine weitere Episode in der inzwischen vier Jahre andauernden Serie oder womöglich der Schlussakt? Denn wie alle anderen Ortsbeiräte wird auch dieser nach der Sommerpause der Stadtvertretung neu besetzt. „Im Moment können wir nichts anderes tun, als die Verwaltungsinformation zur Kenntnis zu nehmen und das Thema dem nächsten Ortsbeirat zu übergeben“, sagt der Vorsitzende Stephan Haring, dem der grüne Blechpfeil an der Schliemannstraße seit Jahren ein Anliegen ist (SVZ berichtete). Seine Hauptargumente: Die Rotphase an der Ampel sei sehr lang, die Werderstraße von der Kreuzung her gut einsehbar und für Rechtsabbieger würden sich häufig große Lücken im Verkehr auftun. Ein Grünpfeil könne für kürzere Wartezeiten und damit weniger Lärm- und CO2-Belastung sorgen. Die Hauptargumente der Verwaltung: An dieser Stelle gäbe es eine erheblich erhöhte Gefahrensituation, vor allem durch Radfahrer, die die Wege an der Werderstraße beidseitig befahren. Nach einer Einschätzung der Polizei indes gibt es an der Ecke Schliemann- und Werderstraße gar keinen Bedarf für einen Pfeil. „Das ist doch ein Widerspruch an sich“, empört sich Stephan Haring. „Wenn es laut Aussagen der Polizei nur wenig Verkehr an dieser Stelle gibt, wie kann dort gleichzeitig eine gefährliche Situation entstehen?“

Wie auch andere Mitglieder des Ortsbeirates beschleicht Haring das Gefühl, dass die Fachverwaltung hier gezielt Gründe gegen den gewünschten Blechpfeil sucht. „Wir haben auch schon das Argument gehört, dass der Pfeil den Schleichverkehr durch die Innenstadt begünstigt“, sagt Haring. „Oder dass die Bustouristen vom Parkplatz Grüne Straße die Fußgängerampel an der Schliemannstraße benutzen. Dabei gehen die doch alle in die andere Richtung, nämlich zum Schloss.“ Dr. Dietrich Thierfelder vermisst bei der Entscheidung der Verwaltung schlichtweg den gesunden Menschenverstand. „Sie sollte endlich über ihren Schatten springen und versuchen, die Dinge im Interesse der Bürger zu regeln, statt nach Gutsherrenart zu sagen: ,Machen wir nicht!’“ Thierfelder fordert mehr mutige Einzelfallentscheidungen aus dem Stadthaus.

Allerdings gilt in Schwerin in Sachen Verkehrszeichen inzwischen die Devise: Wo neue Rechtsabbiegepfeile geschaffen werden, sollen sie am besten eine elektrische Ampelschaltung haben. Viele Blechpfeile wurden jetzt durch beleuchtete ersetzt, zuletzt an der Knaudtstraße, Ecke Werderstraße.