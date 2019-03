Schwerin : Abend über Familie Verhein

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Montag, 11. März, findet in der Schleifmühle wieder ein historischer Abend statt. Diesmal geht es um die Gebrüder Verhein, eine engagierte, fleißige und strebsame Kaufmannsfamilie, die einst auch mitten in Schwerin lebte. Unter dem Motto „Sie waren Spinner“ geht die Veranstaltung um 18.30 Uhr in der Schleifmühle los, die auch eine Wirkungsstätte der Gebrüder Verhein war.