Bauen in Schwerin : Alte Crivitzer Landstraße wird ruhiger und fahrradfreundlich

Nach der Verkehrsfreigabe der Crivitzer Chaussee soll nun die frühere Umleitungsstrecke durch Mueß grundlegend saniert werden. Müssen Vorgärten weichen?

Avatar_prignitzer von Bert Schüttpelz

18. Januar 2022, 17:24 Uhr

Nach der Verkehrsfreigabe der Crivitzer Chaussee soll nun die frühere Umleitungsstrecke durch Mueß grundlegend saniert werden. Müssen Vorgärten weichen?

Eine nicht enden wollende Blechlawine hat sich mehr als zwei Jahre lang durch den Ortskern von Mueß gewalzt. Der Umleitungsverkehr für die gesperrte Bundesstraße 321 hat seine Spuren an der Alten Crivitzer Landstraße hinterlassen. Sie muss grundlegend instand gesetzt werden. Die Planungen dazu hat die Stadt im Ortsbeirat vorgestellt. Fazit: Die Straße wird verkehrsberuhigt und radfahrerfreundlich.

Weiterlesen: Freie Fahrt auf der Crivitzer Chaussee

Doch das Bauvorhaben wird nicht einfach zu realisieren sein, machte Geert Böcker, Leiter der Fachgruppe Verkehrsplanung der Landeshauptstadt gleich klar. „Die Planungen sind sehr anspruchsvoll. Denn wir sehen uns auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt mit sehr verschiedenen Ansprüchen konfrontiert.“

Unterschiedliche Anforderungen an die neue Straße

Dazu zählen eine hohe Verkehrsdichte im ersten Abschnitt zwischen Crivitzer Chaussee und Consrader Weg und der Linienbusverkehr, dann der historische Ortskern und schließlich die Rosskastanienallee. Zusätzliche Herausforderung: Im Zuge der Sanierung soll die Parkplatzsituation für das Freilichtmuseum grundlegend verbessert werden. Und schließlich muss die Straße fahrradfreundlicher werden, denn ein Viertel alles Verkehrsteilnehmer sind hier Radfahrer.

Bert Schüttpelz

„Ausgangspunkt für die Planungen sind die Vorgaben für Stadtstraßen“, erläutert Böcker. Und die sehen eine Fahrbahnbreite von 6,50 Meter für Straßen mit Buslinienverkehr vor. Das sei aber nicht machbar, deshalb greife eine Ausnahmeregelung von sechs Metern bei Tempolimit von 30 Stundenkilometern – so wie jetzt bereits angewandt. Hinzu kommen Fußwegbreiten von mindestens 2,50 Metern. Im vorderen Bereich seien beidseitig Bürgersteige geplant, ergänzt Böckers Kollege Daniel Hagemeister. Im Allee-Abschnitt soll der Fußweg aus Platzmangel hinter die Baumreihe verlegt werden.

Kreisverkehr in der Ortsmitte

Zur Verkehrsberuhigung soll der Fahrbahnbelag abwechselnd in Asphalt und Pflaster gestaltet werden. An der Hauptkreuzung der Alten Crivitzer Landstraße mit dem Consrader Weg und der Alten Dorfstraße sehen die Verkehrsplaner einen kleinen Kreisverkehr vor, daneben eine große Parktasche für Reisebusse sowie am alten Zollhaus eine Fahrbahnverengung.

Bert Schüttpelz

Hauptproblem werde die Neuordnung der Parkplatzsituation sein, sagen Böcker und Hagemeister. Deshalb haben sie mehrere Varianten entwickelt. Der Verkehrsraum ermögliche sowohl ein Parken parallel zur Fahrbahn als auch senkrecht dazu. Denn viele Vorgärten seien von Anliegern illegal in den öffentlichen Raum auf städtischen Grund hineingebaut worden.

Rückbau von Vorgärten im Gespräch

„Ob wir die Vorgärten anfassen müssen oder ob wir uns an der jetzigen Bebauung orientieren sollen, hängt von der weiteren Diskussion der Pläne ab“, sagt Hagemeister und zählt Vor- und Nachteile auf: Bei voller Ausnutzung des städtischen Grund und Bodens könnte quer zur Fahrtrichtung geparkt werden, es würden viele zusätzliche Stellplätze entstehen. Der Nachteil: Anlieger müssten Vorgärten zurückbauen. Außerdem bringe das Parken quer zur Fahrtrichtung immer höhere Risiken für Radfahrer während des Ausparkens.

„Diese Vorstellung der Pläne war sozusagen die erste Lesung, wir werden uns in den nächsten Wochen intensiv damit beschäftigen“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Hasko Schubert. Auf der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am 16. Februar soll jedenfalls wieder über das Thema gesprochen werden.