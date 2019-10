Oper „Rigoletto“ in Schwerin : Am Widerspruch gescheitert

Opernsaison mit der Premiere von Verdis Oper am Schweriner Staatstheater eröffnet

von Monika Degner

20. Oktober 2019, 17:00 Uhr

Was ist seiner, was ihr Anteil an diesem „Rigoletto“? Einerseits hat Regisseurin Alexandra Liedtke der Figur eine psychologisierende Deutung verliehen und der bekannten Verdi-Oper (1851) somit einen klugen, zeitlos modernen Ansatz verschafft. Andererseits hat der Sänger und Darsteller Yoontaek Rhim mit seiner Bühnenpräsenz vom ersten Takt an das Leiden an der inneren Zerrissenheit des Hofnarren stimmlich und mimisch so eindringlich gestaltet, dass die Figur mit dem traurigen Clownsgesicht plausibel wurde, ihre Tragik ergreifend. Stimmlich hat Rhim die Herausforderung Rigoletto über drei Akte hinweg ohne Einbrüche mit großer, den Raum erfüllender Stimme bestanden. Ja, man möchte zuspitzen: So dunkel strahlend, so machtvoll konnte er sich in Schwerin bislang wohl noch nicht entfalten.

Gebeugt, wie unter großer Anstrengung, spielt der Narr seine Rolle am Hof des Herzogs von Mantua. Sein bodenlanger Umhang verhüllt nicht nur den Buckel, sondern symbolisch auch die Strategie, die hinter seinen zynischen Kommentaren steht: nämlich die Begierde des Herzogs und seiner Höflinge von Tochter Gilda, die Rigoletto ängstlich ans Haus fesselt, abzulenken auf andere Frauen. Er tut das Böse um des vermeintlich Guten willen. Dabei hasst er seine Rolle und das „verlogene Pack“ bei Hofe. Eine so widersprüchliche Existenz ist verwundbar. Der Fluch des Grafen von Monterone – seine Tochter wurde vom Herzog „entehrt“ – reicht, um Rigoletto fortan tief zu beunruhigen. Sein größtes Versagen aber ist, dass er gerade auf die geliebte Tochter nicht hört, sondern sein Konzept bis zum bitteren Ende exekutiert: Gemeinsam mit dem käuflichen Mörder Sparafucile plant er nach der Entführung Gildas durch die Höflinge die Rache am adligen Lüstling. Das große Aber ist indes die Tochter selbst. Sie hat sich in den Herzog verliebt und rettet ihn, indem sie sich an dessen Stelle töten lässt. Diese Männer-, diese Väterwelt ist unheilvoll.

Die 23-jährige Anna Rabe war Gilda. Ihre Stimme, reich an funkelnden Facetten, erschien noch etwas zu leichtgewichtig. Eindeutig steigerte sie sich im zweiten, vor allem im dritten Akt. Den im göttlichen Gold einher stolzierenden Herzog sang der Brasilianer Matheus Pompeu mit kraftvollem Tenor und der Ausstrahlung viriler Selbstgewissheit.

Aber der Erfolg dieser großartigen Inszenierung lässt sich nicht auf wenige Namen herunterzählen. Gastdirigent Andrea Sanguineti, erfahren in der musikalischen Leitung italienischer Opern, führte das Orchester einfühlsam durch Verdis schnell und schlank komponierte Oper der vielen Duette und der fließenden Handlung, die mit der Tradition der Nummernopern brach.

Das Bühnenbild von Malte Lübben, ein den Guckkasten füllendes Dreiecksgestell mit integrierten beweglichen Wänden, die jeweils einseitig verspiegelt sind, ist so abstrakt wie zeitlos und auf der Drehbühne multifunktional handhabbar. Der Fürstenhof, Kontrastwelt zu Rigolettos Wohnhaus, erscheint zwischen Spiegeln, in denen zu höfischen Lustbarkeiten eine Fülle von unterschiedlichen Lichtern auf- und abblitzen, sie spiegeln aber auch Rigoletto und Gilda in den Augenblicken, in denen sie nur noch auf sich selbst zurückgeworfen sind.

Neben dem männlichen Opern-und Extrachor des Staatstheaters, erprobt unter der Leitung von Friedemann Braun, überzeugten auch der riesengroße Artem Wassnezow mit nahezu unergründlich tiefem Bass als Auftragskiller und Mezzosopranistin Itziar Lesaka als dessen Schwester Maddalena. Das Publikum reagierte immer wieder mit Zwischenapplaus und eindeutiger, anhaltender Beifallsbekundung am Schluss.