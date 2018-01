Bauprojekte in Schwerin : Anlieger verwirrt über Verträge

vergrößern 1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Im April soll es nach jahrelanger Diskussion und intensiven Gesprächen endlich losgehen: die Erneuerung der Rogahner Straße. Auftakt soll im ersten Bauabschnitt zwischen der Umgehungsstraße und dem Schulzenweg sein. Doch nach dem Streit um die Bauausführung und vor allem die Höhe der Summen, die die angrenzenden Grundstücksbesitzer zahlen müssen, gibt es jetzt auch Verwirrung um städtische Papiere. Dabei gibt es dafür eigentlich gar keinen Grund.

Aber der Reihe nach: Aufgrund der komplizierten Aufgabe und der noch ungeklärten Fragen gibt es regelmäßig eine Gesprächsrunde bei Baudezernent Bernd Nottebaum, an der neben Vertretern der Fachverwaltung auch Mitglieder des aus der Bürgerinitiative zum Bauvorhaben hervorgegangenen Vereins. Das jüngste Treffen fand kurz vor den Feiertagen statt. Neben vielen Detailfragen ging es dabei auch um die so genannten Bauerlaubnisverträge.

Diese werden bei Arbeiten wie in der Rogahner Straße nötig zwischen den Eigentümern der an die Straße angrenzenden Grundstücke und dem so genannten Straßenbaulastträger, hier also der Stadt Schwerin. In den Bauerlaubnisverträgen ist unter anderem geregelt, dass „der Eigentümer – oder der betreffende Pächter – unwiderruflich und unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche dem Straßenbauvorhaben zustimmt und der Inbesitznahme sowie der Benutzung der betreffenden Grundstücke oder Grundstücksteile zum Zwecke des Straßenbaus ebenso“. Klar: Schließlich baut die Stadt ja auch auf Teilen privaten Grundstücks.

Diese Verträge, so gaben es die Vertreter der Stadt im jüngsten Gespräch mit den Anwohnern aus der Rogahner Straße zu Protokoll, stünden eigentlich noch komplett aus, da vieles ungeklärt sei. „Mit Datum 27.12.2017 erhielten nun Anlieger ein mit Datum 19.12.2017 gefertigtes Schreiben nebst einem am 20.12.2017 unterzeichnetem Vertragsentwurf zu genau diesem Thema“, beklagt Peter Völzer vom Verein der Interessengemeinschaft im Auftrag der Anlieger in einem Schreiben an Oberbürgermeister Rico Badenschier.

„Ich frage Sie nun ganz persönlich, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wie dies in ein und derselben Fachverwaltung passieren kann. Scheinbar weiß eine Hand nicht was die andere tut oder – und das liegt hier eher auf der Hand – ist es Strategie der Verwaltung, die betroffenen Anlieger möglichst lange unwissend zu lassen?“

Baudezernent Bernd Nottebaum widerspricht einem Vorwurf von Ungereimtheiten. „Wir hatten ein sachliches Gespräch, bei dem es ganz kurz um den Bauauftakt im ersten Bauabschnitt unter halbseitiger Sperrung von April an ging“, erinnert sich der Dezernent. Anschließend sei es um offene Punkte des komplizierteren Bereiches im zweiten Bauabschnitt vom Schulzenweg bis zum Friedhofsberg gegangen. „In diesem Zusammenhang wurden auch die Bauerlaubnisverträge angesprochen“, sagt Nottebaum. „Und da sind wir noch lange nicht soweit.“ Verschickt habe seine Verwaltung daher ausschließlich Vereinbarungen an Anlieger im ersten Bauabschnitt. Offenbar also alles nur ein Missverständnis?

Der Verein Rogahner Straße hat sich jetzt auch an den Bürgerbeauftragten gewandt und bittet OB Badenschier, sich persönlich der Thematik anzunehmen. Noch Ende dieses Monats ist die Erneuerung der Rogahner Straße erneut Thema in der Stadtvertretung. Die Sitzung ist öffentlich.