Weststadt : Ausrasten für Anfänger

29. Juli 2019, 09:14 Uhr

Ausrasten für Anfänger: So heißt das Programm von Comedian Kaya Yanar, das er am 29. November um 20 Uhr in der Sport- und Kongresshalle vorstellt. Kaya regt sich ständig über alles auf: Öffentliche Toiletten, Staus, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Witzig, Intelligent, Humorvoll, selbstironisch und zum Ausrasten ustig. Karten gibt es in den Geschäftsstellen der Schweriner Volkszeitung.