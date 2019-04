Schwerin : Ausstellung in St. Anna

von svz.de

04. April 2019, 07:12 Uhr

Die Historische Bibliothek St. Anna in Schwerin zeigt die Ausstellung „Häusliche Andacht und himmlisches Mahl“ zur Volksfrömmigkeit und Liturgie vom 17. bis 19. Jahrhundert. „Seinerzeit war Bürgern mit abweichender Konfession in lutherischen Ländern die häusliche Andacht erlaubt; die Feier der Heiligen Messe jedoch war nur an wenigen Orten geduldet“, heißt es im begleitenden Katalog. Die Ausstellung kann donnerstags von 15 bis 18 Uhr bis zum Ende des Jahres in die Klosterstraße 15 in Schwerin besichtigt werden. Sonderführungen unter 0385/5558045.