Schwerin : Austausch über die Psyche

12. Dezember 2018, 11:08 Uhr

Psychoseseminare sind Veranstaltungsreihen, in denen sich Betroffene, Angehörige und Fachleute aus der Psychiatrie treffen. Sie tauschen sich auf neutralem Boden partnerschaftlich aus über ihre jeweils eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen oder Störungen. Das nächste Seminar findet heute in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 2 – 6, in Raum 1.029 statt. Eingeladen sind psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörige, Freunde oder Partner und Fachleute. Ziel des Seminares ist es, die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Gruppen zu respektieren und durch den Erfahrungsaustausch voneinander zu lernen.