Altstadt Schwerin : Bauer Korl lädt ein zur Thekennacht

von svz.de

01. März 2019, 08:49 Uhr

In lockerer Kneipenatmosphäre schlemmen und lachen, den Abend genießen und den wechselnden Künstlern lauschen – das ist bei der Thekennacht morgen wieder in Schwerin möglich. Dazu lädt der Komiker Bauer Korl als Cheforganisator in 16 Schweriner Lokalitäten ein. Comedians, Schauspieler und Vollblutmusiker werden das Publikum unterhalten. Das Besondere bei der Thekennacht: Hier folgen nicht die Gäste den Künstlern, sondern die Künstler tingeln von Zapfhahn zu Zapfhahn durch die teilnehmenden Gaststätten. Dort gibt es auch Karten.