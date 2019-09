Schwerin : Baumpflege behindert den Verkehr

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Aufgrund von Baumpflegearbeiten in der Gartenstadt und in Krebsförden kann es vom 6. bis zum 11. September zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Die Arbeiten erfolgen in der Hagenower Straße, der Haselholzstraße und der Straße Am Winkel. Die Baumpflege ist laut Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) notwendig, um die Verkehrssicherheit herzustellen. Von 7 und 17 Uhr werden Halteverbote in den betroffenen Straßen eingerichtet.