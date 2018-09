Schweriner Zoo : Baumstachler Hally freut sich über Eicheln

Kleine und große Tierfreunde in und um Schwerin sind gefragt.

von svz.de

25. September 2018, 12:00 Uhr

Umweltminister Dr. Till Backhaus und Zoodirektor Dr. Tim Schikora rufen kleine und große Tierfreunde auf, Kastanien, Eicheln und Nüsse zu sammeln und zu spenden. Über Eicheln freut sich unter anderem Baumstachler-Weibchen Hally.

Am 20. Oktober können die gesammelten Herbstfrüchte von 11 bis 17 Uhr am Info-Stand des Schweriner Zoos im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt am Paulshöher Weg 1 abgegeben werden. Anlass des gemeinsamen Aufrufs ist der Tag der offenen Tür des Ministeriums.