Baumpflege : Beherzte Schnitte sind nötig

Bis Februar können Hecken und Bäume gestutzt werden.

von Katja Müller

30. Januar 2019, 14:47 Uhr

Die Gartenschere ist in diesen Tagen sein ständiger Begleiter. Gärtnermeister Steffen Behrendt vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Rastow rät, jetzt mit dem Baumschnitt zu beginnen. Selbst beim eigenen Kirschbaum legt er Hand an. „So lange die Temperaturen nicht unter Minus fünf Grad Celsius gehen, ist alles in Ordnung“, sagt er. Laut Baumschutzsatzung dürfen Hecken und Bäume bis Ende Februar geschnitten werden.