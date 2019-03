Schwerin : Beratung über Grünflächen

von svz.de

13. März 2019, 07:34 Uhr

Am Donnerstag, 14. März, kommen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung von 18 Uhr an zu ihrer nächsten Sitzung im Stadthaus, Am Packhof 2-6, Raum 1.029 zusammen. Themen der Sitzung sind eine Änderung der Grünflächen- und Sondernutzungssatzung sowie der Bebauungsplan „Neu Zippendorf – Cottbuser Straße“. Die Sitzung ist öffentlich.