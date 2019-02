Schwerin : Beratung zum Thema Steuern

von svz.de

28. Februar 2019, 09:20 Uhr

Unternehmer werden mit einer Reihe von Steuerfragen konfrontiert. Um einen Einblick in dieses komplexe Thema zu erleichtern, bietet die IHK zu Schwerin in Zusammenarbeit mit der Steuerberaterkammer MV kostenfreie Beratungsgespräche an. Der nächste Sprechtag Steuern findet am Montag, 4. März, von 11 Uhr an im Ludwig-Bölkow-Haus, Graf-Schack-Allee 12 statt. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 0385/ 5103 300.