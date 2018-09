Begehrte Ausbildungsplätze : Besucheransturm auf dem Lehrstellentag

Am Sonnabend sind viele junge Menschen auf das Gelände des SVZ-Medienshauses gekommen, um sich bei regionalen Unternehmen über Möglichkeiten einer Ausbildung zu informieren.

von Mario Kuska

08. September 2018, 17:51 Uhr

Was für ein Ansturm. Als sich um 11 Uhr am Sonnabend die Türen zum 21. Lehrstellentag der SVZ öffneten, wurde deutlich, wie groß das Interesse der jungen Leute an einer künftigen Ausbildung ist. Schnell waren die Stände der 80 regionalen Aussteller umringt, die mit ihren Angeboten künftige Auszubildende werben wollten und auch konnten.

Mit Unterstützung der Sparkasse war es der SVZ auch in diesem Jahr gelungen, viele Unternehmen und Institutionen der Region zu gewinnen, die den Lehrstellentag zu einem Erfolg machten.

Die Resonanz auf den Lehrstellentag gab den Veranstaltern recht. Viele lose Unterhaltungen mündeten in ersten Zusagen für Vorstellungsgespräche.