Schwerin : Bierbuddeln als Präsente

Die Münzstraße im Wandel – Heute: Das Bierpostamt spezialisierte sich vor acht Jahren auf den beliebten Gerstensaft

von Sarah Heider

26. Februar 2020, 05:00 Uhr

Sie ist eine der ältesten Straßen Schwerins und lockte einst viele Handwerker, Kreative und Selbstständige in die Schelfstadt: die Münzstraße. Fachwerkhäuser aus dem 18. Jahrhundert verleihen ihr einen historischen Charme. Dennoch nehmen einige Geschäfte Abschied und ziehen zu anderen Standorten. Das Bierpostamt hingegen will bleiben.

Eine Frau betritt auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk den kleinen Laden. Die Wahl ist auf Bier gefallen. Doch welche von den 250 bis 270 Sorten soll es sein? Nach ein paar einfachen Fragen weiß Marina Sombert genau, welche Flaschen sie empfiehlt. „Die persönliche Beratung ist eine unsere großen Stärken gegenüber Supermärkten und dem Onlinehandel“, sagt die Leiterin. Sie hätte schon mal darüber nachgedacht, näher ins Stadtzentrum zu ziehen, aber die Mieten dort seien etwa das zehnfache von dem, was sie jetzt zahle. Da habe sie die Idee kurzerhand wieder verworfen. „Uns geht es ja nicht schlecht hier, wir können wirklich zufrieden sein, obwohl mehr Kundschaft natürlich immer schön ist“, sagt Sombert.

Das meiste Bier verkauft sie an Stammkunden. Im Sommer sind auch viele Touristen unter den Kunden. Vor allem, wenn größere Veranstaltungen wie die Schlossfestspiele stattfinden. „Viele Besucher gehen aber gar nicht mehr in die Nebenstraßen. Die meisten drehen beim Markt um“, erläutert die Schwerinerin. Der viele Leerstand in der Innenstadt trage dazu bei: „Natürlich gehen die Leute dann nicht weiter.“

Touristen sollen auch nicht die Hauptzielgruppe sein, sondern Menschen aus der Region. „Wir hoffen auf gute Mundpropaganda, aber es ist irre, wie wenige Schweriner nicht wissen, dass es uns gibt.“ Sie wünscht sich mehr Laufkundschaft, aber dafür müsste sich das Kaufverhalten der Kunden ändern. Weg vom bequemen Bestellen oder dem kurzen Weg in den Supermarkt, „wo sie mittlerweile alles finden, nicht nur Lebensmittel. Natürlich ist das praktischer, wenn sie dort auch gleich alles andere kaufen können“, sagt Sombert. Die Spezialisierung auf Bier hatte aber spürbare Vorteile. „Das Geschäft läuft viel besser, weil wir der Anlaufpunkt für Bier sind“, erläutert die Verkäuferin. Als das Geschäft im Jahr 2000 eröffnet wurde, war das noch ganz anders. Unter dem Namen „Lebensart“ wurde ausschließlich Wein verkauft. Mit neuen Inhabern wechselte das Angebot. Bierflaschen und andere Spirituosen fanden ihren Weg in die Regale, bis 2012 der jetzige Besitzer den Laden übernahm und das Bierpostamt zu dem machte, was es heute ist. Vor allem Präsente gehen bei Sombert viel über den Tresen. Das Bier darin kommt aus etwa 30 Ländern und ist zum Teil um die halbe Welt gereist.

Einige Aktionen der Stadt, mehr Fußgänger in die Münzstraße zu locken, haben für Sombert schon Wirkung gezeigt. Die gepflanzten Rosenstöcke bieten im Sommer ein schönes Bild. „Dann kommen viele Gästeführer mit ihren Gruppen hierher und der ein oder andere bleibt dann doch mal hängen“, berichtet die Verkäuferin. Auch das Münzstraßenfest im September bringt viel Aufmerksamkeit. Dessen Organisation wird jedoch immer schwieriger. Viele der Geschäftsinhaber, die das Fest zusammen organisierten, sind mittlerweile umgezogen. „Wir sind noch etwa die Hälfte der ursprünglichen Mannschaft. Viele der Neuen wollen sich nicht beteiligen, so dass es für uns immer schwieriger wird, etwas auf die Beine zu stellen“, berichtet Sombert. Es müsse auf jeden Fall noch mehr passieren, damit die Münzstraße nicht noch weiter abgehängt werde und nicht noch mehr Geschäfte umziehen. „Einige von unseren Stammkunden, die von weiter weg kommen, rufen sogar vor jedem Besuch an, weil sie fürchten, dass wir nicht mehr da sind.“