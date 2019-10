Schwerin : Bräutigam legt Wert auf Mode

Schweriner Hochzeitsmesse zeigt nicht nur Brautkleider und schöne Torten

von Sebastian Kabst

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Das Sakko sitzt. Die Weste, die Fliege und sogar die Hosenträger – alles sitzt wie angegossen. Männermode ist im Trend. Das ist auch auf der Schweriner Hochzeitsmesse zu sehen.

„Bei der Braut wird auf alles geachtet. So steht der Mann manchmal schnell im Hintergrund“, sagt Steven Sahmel von Stil Männermode aus Pritzwalk. Früher wurde beim Mann gespart. „Aber wir Männer haben es doch verdient, auch toll auszusehen“, sagt der Verkäufer und grinst. Auf der Hochzeitsmesse der Agentur MCS Nord präsentieren sich daher nicht nur Brautmodenläden, sondern zunehmend auch Männerausstatter.

Clarissa Naumburger und Florian Behnke stehen vor dem Laufsteg in der Sport- und Kongresshalle. Gerade präsentiert ein Model einen dunkelblauen Zweireiher. Für ihre Hochzeit haben die beiden bereits eine Location. Die passenden Outfits, Deko und was noch alles für eine tolle Feier gebraucht wird, fehlt jedoch noch. Die beiden Verlobten, die extra aus Lüneburg angereist sind, wollen sich von der Messe inspirieren lassen. Denn nach den Männern präsentieren auch die Frauen, was in den nächsten Monaten für Bräute angesagt ist. Und der zukünftigen Braut bleibt fast die Luft weg. „Wow“, sagt sie, ganz leise.

Dann geht es für die beiden an die vielen anderen Stände, an denen sich 75 regionale und überregionale Vertreter aus allen relevanten Branchen vorstellen.