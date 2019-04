Schwerin  : Bündnis plant Ostermarsch

von svz.de

„Abrüsten statt Aufrüsten! Für den Weltfrieden!“ – Unter diesem Motto plant das Friedensbündnis am Sonnabend, 20. April, einen Ostermarsch durch die Schweriner Innenstadt. Um 10 Uhr wird sich der Marsch auf dem Grunthalplatz in Bewegung setzen. Um 13 Uhr soll die Aktion am Südufer des Pfaffenteichs mit einer Abschluss-Kundgebung enden. Alle Menschen in Schwerin und Umgebung sind eingeladen, um sich lautstark für ein Verbot der Atomwaffen, sowie die Ächtung aller Waffenexporte bemerkbar zu machen und deutlich nein zu militärischer Aufrüstung, Imperialismus und Krieg zu sagen.