Unfall in der Wismarschen Straße : Bus schiebt sieben parkende Autos in Schwerin zusammen

Erst die Hauswand stoppte den Linienbus in der Wismarschen Straße. Der Busfahrer und eine weitere leicht verletzte Beteiligte wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Avatar_prignitzer von Marco Dittmer

17. Januar 2022, 15:25 Uhr

Erst die Hauswand stoppte den Linienbus in der Wismarschen Straße. Der Busfahrer und eine weitere leicht verletzte Beteiligte wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Busunfall kam es am Montagnachmittag in der Schweriner Innenstadt. Ein Linienbus ist in der Wismarschen Straße in eine Reihe parkender Autos gefahren, schob diese beiseite und wurde erst durch die Wand eines Hauses gestoppt.

Laut Feuerwehr wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt. Dabei handelte es sich um den Fahrer des Busses und eine weitere Fahrerin, die in einem der Fahrzeuge saß. Der Polizei zufolge wurden beide Insassen verletzt ins Krankenhaus in Schwerin gebracht.

Unfall ereignete sich kurz vorm Bahnhof in Schwerin

Fahrgäste waren zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise nicht in dem Bus, der laut Anzeige gerade zum Schweriner Hauptbahnhof fuhr. Diesen hätte er fast erreicht. Die Unfallstelle befindet sich knapp 100 Meter vor dem Bahnhofsplatz. Nach ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei ist ein medizinischer Notfall des Busfahrers Auslöser der Kollisionen.

Autobesitzer holen Gegenstände aus Fahrzeugen

Vor Ort blickten viele Autobesitzer mit fassungslosen Gesichtern auf ihre beschädigten Fahrzeuge. Manche holten noch ein paar persönliche Gegenstände aus den Fahrzeugen. Fahrbereit war keines der Autos mehr, sie mussten allesamt abgeschleppt werden.

Mit sieben Autos kollidierte der gelbe Bus der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, als er durch den Gegenverkehr in die voll besetzte Parkbucht fuhr. Die Autos wurden dabei wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben.

Zeitweise Stillstand der Straßenbahn-Linien 1 und 4

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Schweriner Nahverkehr. Der Straßenbahnbetrieb der Linien 1 und 4 wurde zeitweise ausgesetzt, Nahverkehrsbusse an der Unfallstelle vorbeigeleitet. „Verzögerungen gab es auf der Schiene. Die dauerten etwa 60 Minuten“, sagt Wilfried Eisenberg, Geschäftsführer des Nahverkehrs Schwerin.

Blechschaden von 100.000 Euro

Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr rückte in die Wismarsche Straße aus und sicherte die Unfallstelle. „Wir haben ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Eingeklemmte Personen gab es nicht“, so der Einsatzleiter vor Ort.

Polizeiliche Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Wismarsche Straße war im Bereich der Paulsstadt wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt.