Schwerin : Center-Kunden spenden 1400 Euro

Managerin Corinna Lorenz freut sich über großen Erlös bei der Einpackstation

von Mario Kuska

30. Dezember 2019, 19:00 Uhr

Der Geschenke-Einpackstand im Schlosspark-Center hat zu Weihnachten Spenden für den Wünschewagen gesammelt. „Wir bedanken uns bei unseren Besuchern für 1400 Euro, um so ein tolles Projekt unterstützen zu können“, sagt Managerin Corinna Lorenz. Im Schlosspark-Center war neben der Bühne und der großen Tanne eine Garderobe und ein Einpack-Service aufgebaut worden. Die fleißigen Damen sammelten beim stilvollen Einpacken der Präsente aber nicht nur ein kleines Trinkgeld, sondern wiesen auf die große Spendenaktion für den Wünschewagen hin. „Klasse, dass so viel Geld für diese wundervolle Aktion zusammengekommen ist“ so Lorenz.