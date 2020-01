Crivitz: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

06. Januar 2020, 10:48 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Crivitz sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Unbekannte Täter waren zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Haus in der Brüeler Straße eingedrungen und hatten dort Bargeld im zweistelligen Euro- Bereich gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.