Schwerin : Das Wunder der Revolution

30 Jahre nach der ersten Montagsdemo in Schwerin: Alt-Bundespräsident Joachim Gauck fordert mehr Engagement für die Freiheit

von Christian Koepke

24. Oktober 2019, 06:24 Uhr

Vor 30 Jahren versammelten sich so viele Menschen im Dom, dass die Kirche schwitzte, wie es ein Teilnehmer später einmal ausgedrückt hat. Rund 40 000 Menschen zogen schließlich am Abend des 23. Oktober 1989 durch die Stadt, trauten sich, traten mit Kerzen in der Hand für politische Veränderungen in der DDR ein. Diese bei der friedlichen Revolution errungene Freiheit zu verteidigen und aktiv mitzugestalten, dazu hat der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck gestern Abend in Schwerin aufgefordert. Der 79-Jährige hielt die Festrede bei dem Gottesdienst im Dom, der an die erste Montagsdemonstration in Schwerin erinnerte.

Die Bürger der DDR hätten ihre Angst überwunden und sich so die Freiheit erkämpft, sagte Gauck vor rund 1000 Gästen in der Kirche. „Wir haben unendlich viel erreicht“, betonte er. Wer heute durch Städte und Dörfer fahre, der sehe durchaus blühende Landschaften. Doch Freiheit bedeute auch Verantwortung, erklärte der Alt-Bundespräsident. „Freiheit ist ein weites Feld, das bestellt werden muss.“ Zugleich mahnte Gauck mit Blick auf den erstarkten Rechtspopulismus: „Wir dürfen uns die Worte ,Wir sind das Volk‘ nicht wegnehmen lassen.“

Oberbürgermeister Rico Badenschier rief in seiner Ansprache ein Wort von Willy Brandt aus den 1960er-Jahren ins Gedächtnis: „Wir sind nicht am Ende der Demokratie, wir fangen gerade damit an.“ In diesem Sinne gelte es, die Kraft von 1989 zu bewahren, so Badenschier.

Für sie bleibe die friedliche Revolution in der DDR ein Wunder, sagte Dompredigerin Ariane Baier. Ihr habe sich das Bild einer alten Frau eingeprägt, die im Herbst 1989 vor Freude am Pfaffenteich getanzt habe.

Mit einer Choreografie des Tanztheaters Lysistrate zu Musik von Igor Strawinsky klang der Gottesdienst im Dom aus. Anschließend begaben sich die Besucher zum Markt, wo eine Bühne aufgebaut war. Schüler der Niels-Stensen-Schule und eine Auszubildende der Schweriner Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen stellten Geschichtsprojekte zur friedlichen Revolution vor. Im Gespräch mit Moderatorin Karin Erichsen erinnerten sich die Bürgerrechtler Heiko Lietz und Uta Loheit sowie Martin Scriba, seinerzeit Pastor in der Paulsgemeinde, an die Ereignisse vor 30 Jahren.

„Neben dem Blick zurück auf die friedliche Revolution 1989 bleibt es auch heute wichtig, Zeichen für Demokratie und Freiheit zu setzen“, so hatte Anne Drescher, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, das gemeinsame Anliegen der Initiatoren der Gedenkveranstaltung um Stefanie Behrendt vom damaligen Neuen Forum und der Stadt in Kooperation mit der Domgemeinde, dem Mecklenburgischen Staatstheater und der Landeszentrale für politische Bildung beschrieben.

Vor dem Gottesdienst im Dom wurde in der Puschkinstraße der instandgesetzte „Runde Tisch“ des Bildhauers Guillermo Steinbrüggen wieder eingeweiht. Der Künstler selbst gab Erläuterungen. Eine Zusammensetzung sei stets besser als eine Auseinandersetzung, sagte er. So trat dann auch Heiko Lietz bei der Übergabe für einen neuen gesellschaftlichen Dialog ein. „Wir brauchen einen neuen Runden Tisch“, erklärte der Bürgerrechtler.