Barnin : Den Kochlöffel schwingen

Auf dem Speiseplan: Gerichte mit einem ortsbezogenen Namen

11. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Leipziger Allerlei, Hamburger Schnitzel, Nürnberger Lebkuchen, Teltower Rübchen, Szegediner Gulasch und Dresdner Eierschecke – All diese Gerichte haben eine besondere Gemeinsamkeit. Sie tragen einen Ortsbezug in ihrem Namen. Genau um solche Gerichte wird es sich bei dem diesjährigen Mitmach-Kochtag in der Alten Schule Barnin drehen. Der Förderverein „Alte Schule“ Barnin lädt am 20. Oktober zum gemeinsamen Kochen ein. Von 12 bis 14.30 Uhr wird im Barniner Gemeindehaus in der Lindenstraße der Kochlöffel geschwungen.

Bekannt ist nur so viel: Es werden „Orts-Gerichte“ zubereitet. Doch welche genau, das will der Barniner Förderverein noch nicht verraten. Alle gekochten Speisen werden im Anschluss zusammen in gemütlicher Runde gegessen. Die Mitglieder des Vereins weisen nochmal ausdrücklich darauf hin, dass auch Kinder und junge Leute recht herzlich eingeladen sind, sich dem Kochspektakel anzuschließen. Sie versprechen auf jeden Fall viel Spaß beim Kochen, Braten oder Backen. Und dazu kommt: Selbstgemachtes schmeckt sowieso am besten.