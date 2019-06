Schwerin : Den Sommer begrüßen

von svz.de

20. Juni 2019, 11:36 Uhr

Am Sonnabend, 22. Juni, beginnt für die Schüler des Mecklenburgischen Förderzentrums der Sommer. Das wollen sie gemeinsam mit ihren Gästen feiern. Schüler und auch Lehrer haben ein buntes Programm vorbereitet. Um 10 Uhr heißt es „Bühne frei“ in der Ratzeburger Str. 31. Die Akteure freuen sich darauf, die Gäste in Sommerstimmung zu bringen.