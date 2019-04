Schwerin : Den Wald vom Müll befreit

Kinder der Kita „Waldgeister” beteiligen sich am Schweriner Frühjahrsputz

von svz.de

03. April 2019, 06:47 Uhr

Durch die Wiesen laufen und in den Wäldern toben – das ist es, was vor allem Kindern großen Spaß bereitet. Schöner ist dann aber noch, wenn die grüne Umgebung auch sauber und frei von jeglichem Müll ist. Deshalb waren die Kinder der Kita „Waldgeister” in diesem Jahr dem Aufruf der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) gefolgt und nahmen an der 24. Frühjahrsputzaktion in Schwerin teil. „Igitt!“, schallte es durch den Wald im Mueßer Holz, als die Mädchen und Jungen ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken unterwegs waren, um die Gegend vor ihrer Kita von Müll und Unrat zu befreien.

Im Vorfeld hatten die Kinder zusätzlich sogar einen selbstgestalteten Flyer in ihrer Nachbarschaft verteilt, um alle Eltern und Anwohner zum Mitmachen einzuladen.

„Die Aktion ist gleichzeitig eine gute Möglichkeit, um schon den Kleinsten das Thema Sauberkeit und Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Die Kinder und auch wir Erzieher hatten viel Spaß bei der Aktion”, sagt Kita-Leiterin Katharina Schubert.

Insgesamt drei große Müllsäcke voll wurden mit vereinten Kräften zusammengesammelt. Nun hoffen die Waldgeister, dass „ihr Wald“ noch lange so schön sauber bleibt, damit sie noch viele schöne Abenteuer dort erleben können.