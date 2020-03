Der Ausweg aus dem Unfallwagen

Rettungskarten im Auto verraten den Einsatzkräften im Notfall, wie sie Menschen aus verunglückten Fahrzeugen bergen können

von Sarah Heider

09. März 2020, 05:00 Uhr

Die Meldung eines Verkehrsunfalls geht in der Leitstelle ein. Ab nun läuft die Zeit für die Männer und Frauen der Berufsfeuerwehr Schwerin. In diesem Fall ist zum Glück nicht wirklich eine Person in einem Auto verunglückt. Es handelt sich um eine Übung. Alle Abläufe des Einsatztrupps sind genau abgestimmt, die Aufgaben klar verteilt. „Das spart uns viel Zeit“, erläutert Oberbrandmeister Karl-Heinz Krohn. Denn bei der Rettung zählt jede Minute. Dabei können die Autofahrer die Feuerwehr unterstützen. Sogenannte Rettungskarten zeigen den Einsatzkräften, wie sie eine Person am sichersten und schnellsten aus ihrem Fahrzeug befreien können.

Auf den Rettungskarten sind unter anderem die Positionen der Airbags, der Batterie, des Tanks und der Gaspatronen für die Gurtstraffer sowie Karosserieverstärkungen und optimale Schneit- und Spreizbereiche eingezeichnet. „Die Rettungskarten sind für uns erste wichtige Informationen, wo wir zum Beispiel unsere Schneidegeräte ansetzen können“, erläutert Stephan Jakobi, Leiter der Schweriner Berufsfeuerwehr. Denn moderne Fahrzeuge enthalten eine Vielzahl von Airbags, Notbremsassistenten, alternative Antriebe und neue Materialien, die Fahrzeuge sichererer machen, aber auch die Feuerwehr vor Herausforderungen stellen. Vor allem die Frage, wo sich die Batterie befindet, muss vor dem Öffnen des Wagens geklärt sein. Einige Autos haben drei Batterien, hinzu kommen die Hybrid- und Elektrofahrzeuge, bei denen die Batterie eine Spannung zwischen 400 und 900 Volt hat. Das stellt nicht nur für die Einsatzkräfte, sondern auch für die Betroffenen eine Gefahr dar. „Es gibt inzwischen so viele Modelle, da kann man den Überblick gar nicht behalten“, sagt Krohn.

Bei einem Einsatz sei es das Ziel, den Patienten innerhalb einer Stunde nach Meldung des Unfalls in eine Klinik zu bringen. Ein straffer Zeitplan, bei der jede Hilfe zählt. „Es gibt den so genannten inneren Helfer, der zum einen den Patienten betreut und zum anderen das Auto nach den Dingen absucht, die auch in den Rettungskarten verzeichnet sind“, berichtet Krohn. Gibt es eine solche Karte im Auto, erleichtert das die Arbeit der Feuerwehr.

Diese fordert über das Kennzeichen zusätzlich Rettungsdatenblätter an, die umfassende und spezifische Informationen zum Fahrzeug enthält. Der Leiter der Berufsfeuerwehr hält es dennoch für sinnvoll, eine Rettungskarte im Auto zu haben. „Je früher wir die Basisinformationen bekommen, die in den Rettungskarten gut zusammengefasst stehen, desto besser“, sagt Jakobi. Deswegen halte er es für gut, wenn Fahrer diese hinter die Sonnenblende klemmen.