Schwerins Lebensretter : Der Gong ertönt, die Herzfrequenz steigt

Es ist 19 Uhr. Auf dem Gelände der Schweriner Rettungswache in der Graf-Yorck-Straße ist es ruhig. Eine Stimme aus dem Lautsprecher kündigt den Wachwechsel an. Für die Kameraden der Feuerwehr ist jetzt die Hälfte ihrer Schicht vorbei. Denn sie sind 24 Stunden im Einsatz – von sieben Uhr morgens bis zum nächsten Tag. SVZ begleitet die Männer und Frauen der Schweriner Berufsfeuerwehr eine Nacht lang.

In der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg klingelt das Telefon. Einsatzbearbeiter Michael Westphal nimmt den Anruf entgegen: Explosion in Groß Grönau. Nicht der erste Anrufer zu dem Ereignis an diesem Abend. Doch die Schweriner Kameraden müssen nicht ausrücken. „Die Leitstelle betreut das Gebiet von der Ostsee bis zur Elbe, im Osten bis Plau und im Westen bis an die Landesgrenze“, erklärt Marcus Stoffers. „Sie leiten das dann an die zuständige Feuerwehr weiter.“

Der Stadtbrandoberinspektor hat in dieser Nacht den Hut auf, koordiniert gemeinsam mit dem Chef vom Dienst, Stadtbrandamtsmann Olaf Jandausch, die möglichen Einsätze. „Brennt es in unserem Einsatzgebiet, wird das laut ausgerufen. Überall auf den Fluren werden die Fahrzeuge auf einer elektronischen Tafel angezeigt, die rausfahren müssen“, so Stoffers. Dann heißt es schnell sein und doch die Ruhe bewahren. Die Kameraden nehmen entweder die Rutschstange oder wie der Einsatzleiter Stoffers die Treppe. „Zu jedem Einsatz werden Pläne der betroffenen Gebäude ausgedruckt.“ Den schnappe er sich auf seinem Weg zu seinem Wagen ebenso wie einen Ordner mit Karten und weiteren Plänen zum Einsatzort. „Im Wagen habe ich ein Navigationsgerät und ein Internetportal. Dort kann ich nach Gasleitungen oder Hydranten gucken und die Informationen an die Kameraden weitergeben“, erklärt der 40-Jährige.

Schrillt der Gong in der Rettungswache weiß jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau genau, was er oder sie zu tun hat. Jeder ist flexibel als Maschinist, Fahrer oder im Rettungsdienst einsetzbar, hat für seine Schicht eine bestimmte Aufgabe: Oberbrandmeister Matthias Müller beispielsweise würde im Einsatzfall erst in die bereitgelegte Uniform und dann ins Löschfahrzeug springen und dort die Atemschutzausrüstung anlegen.

„Große Brände sind Gott sei Dank selten, ein Prozent unserer Einsätze. Unser Tagesgeschäft besteht aus Tür öffnen, Tierkadaver einsammeln oder brennende Mülltonnen löschen“, erklärt Marcus Stoffers. Kommen die Feuerwehrleute vom Einsatz zurück, wird jedes Fahrzeug sofort wieder startklar gemacht, auch die Atemschutzflaschen testen und befüllen die Einsatzkräfte selbst, ebenso übernehmen sie das Waschen, die Prüfung und die Trocknung der Schläuche. Aber auch Sport und Fahrzeugpflege gehört zu den Aufgaben eines Feuerwehrmannes. „In der Dienstzeit halten wir uns gemeinsam fit und essen auch zusammen, damit ein Wir-Gefühl entsteht“, so Stoffers. „Immerhin verbringen wir wie eine Familie viel Zeit miteinander.“ Da gehört auch der ein oder andere Spaß dazu. Steht ein Kamerad auf dem Hof unter einem Fenster, bekommt er auch mal einen Eimer voller Seifenwasser auf den Kopf gekippt.

24-Stunden-Schichten und die Einsätze zerren aber auch an den Nerven der Lebensretter. Brandmeisteranwärter Frank Noffke kann die psychische Belastung noch gut verarbeiten. „Ich habe auch keine Probleme beim Einschlafen,“ so der 32-Jährige. Ältere Kollegen klagen hingegen mit der Zeit über einen schlechteren Schlaf. „Das ist definitiv kein kreislauffreundlicher Beruf. Beim Gong steigt sofort die Herzfrequenz und man muss auf der Stelle konzentriert sein“, erklärt Marcus Stoffers. Dennoch sind er und Frank Noffke sich einig: „Das ist unser Traumberuf. Wir helfen Menschen mit Hingabe.“

von Christina Köhn

erstellt am 09.Jun.2017 | 08:00 Uhr