Geburtstag der Banzkower Wehr : Der Kampf um den Schlauchturm

vergrößern 1 von 2 Foto: Werner Mett 1 von 2

Am Wochenende wird rund um das Banzkower Feuerwehrhaus gefeiert: Schließlich wurde die freiwillige Feuerwehr vor genau 85 Jahren gegründet. In dieser Zeit haben die Banzkower Brandschützer viel erlebt – gefährliche Situationen gemeistert, die Kameradschaft gepflegt und Feste gefeiert. Eine besondere Geschichte rankt sich aber um den markanten Schlauchturm, der das Gerätehaus überragt. „Um den zu bekommen, mussten wir richtig kämpfen“, blickt Manfred Dähn zurück. Der Schmiedemeister war zwischen 1982 und 2012 Wehrführer in Banzkow und hat den Neubau an der Straße der Befreiung maßgeblich mitgestaltet. Oben auf dem Schlauchturm hat er sich sogar verewigt: Die Wetterrose hat er geschmiedet.

Doch den 16 Meter hohen Turm sollte es eigentlich gar nicht geben. „Nicht nötig“ hieß es im Jahr 2000 von vielen Seiten. Doch die Banzkower Kameraden vermissten ihren Schlauchturm. Neben dem alten Gerätehaus auf dem Dorfplatz stand eine Holzkonstruktion, die 1980 abgerissen wurde. Die Feuerwehr zog damals an den Rand des Dorfkerns. 20 Jahre später erhielten die Kameraden ein nagelneues Domizil in der Stadt der Befreiung. Bei der Planung setzten Manfred Dähn und seine Kameraden durch, dass auch ein Schlauchturm entsteht. „So konnten wir unsere Schläuche nach Übungen und Einsätzen selbst trocknen“, erläutert der ehemalige Wehrführer. Die Fahrt zum Schlauchtausch zur Feuerwehrzentrale war nicht nötig, und die Banzkower behielten ihren eigenen Schläuche. Und das ist bis heute so geblieben. Bis zu 24 Schläuche können im Innern des Turmes hochgezogen werden. Das nutzen übrigens nicht nur die Banzkower, auch die Nachbarwehr Mirow lässt ihre Schläuche dort trocknen, berichtet Sven Pinnow, der 2012 die Nachfolge von Manfred Dähn antrat und die Banzkower leitet.

Im Schatten des Feuerwehrturms wird am Wochenende das Jubiläum gefeiert. Die Banzkower sind am Sonnabend Gastgeber des Crivitzer Amtsausscheides. Und auch am Sonntag wird gefeiert. Damit alle Einwohner aus der Gemeinde am Fest teilnehmen können, fährt am Sonnabend um 10, 12 und 14 Uhr sowie am Sonntag um 9 und 10 Uhr ein Kleinbus von Goldenstädt über Jamel und Mirow nach Banzkow und zurück.

von Werner Mett

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:00 Uhr