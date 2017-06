Schweriner rekorde : Der Wächter der Kirchturmuhr

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Köhn 1 von 1

Der Fernsehturm ist Schwerins höchstes Gebäude, die Stieleiche im Eichenweg der älteste Baum in der Stadt und das Haus in der Werkstraße 721 hat nicht nur die höchste Hausnummer in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin hat allerlei Rekorde zu bieten, so auch die älteste öffentliche Uhr der Stadt, die seit mehr als drei Jahrhunderten die Zeit anzeigt – wenn auch mit einigen Unterbrechungen.

Regelmäßig erklimmt Peter Petschulat die mehr als 130 Stufen im Turm der Schelfkirche. Eng und schmal sind die Holzstufen, es knarrt unter den Füßen. „Höhenangst habe ich nicht“, sagt er. Fast unterm Dach tickt der Schatz der Schweriner Kirche fleißig vor sich hin: die älteste öffentliche Uhr der Stadt. „Sie ist auch die komplizierteste“, erzählt Petschulat.

Seit knapp neun Jahren pflegt und wartet er das Schmuckstück. „Meine Schwiegermutter wohnt im alten Pfarrhaus und hat sich beschwert, dass ,ihre‘ Uhr nicht mehr richtig geht, als mein Vorgänger in Rente gegangen ist.“ Der pensionierte medizinische Techniker nahm sich der Aufgabe an und brauchte ein halbes Jahr, um hinter die Geheimnisse der Uhr zu kommen.

Nun kennt er jedes Zahnrad, jeder Griff sitzt, wenn die Uhr vor- oder nachgeht. „Das sechs Meter lange Pendel dehnt sich sich aus, wenn es warm wird. Dann geht die Uhr nach“, erklärt der gebürtige Schweriner. Im Winter hingegen würde die Uhr nur so rennen. „Sie läuft mit einem Planetengetriebe, dadurch ist der Drehmoment immer gleich“, so Petschulat weiter. „Allerdings braucht die zusätzliche Mechanik mehr Antriebsenergie, die abhängig von der Außentemperatur ist.“ So würden im Sommer mehr Gewichte gebraucht. „Sind es jedoch zu viele Gewichte, geht die Uhr vor. Deswegen habe ich eine Bremse eingebaut.“

Als das technische Denkmal 1863 gebaut wurde, musste die Uhr noch per Hand vom Küster oder Pastor aufgezogen werden. Während der DDR-Zeit stand sie still. Staub bedeckte den Zeitmesser. „Mein Vorgänger Gottfried Binder begann 1987 mit der Reparatur, baute einen Verschlag zum Schutz“, so der 69-Jährige. Seit 1989 werde der Stundenschlag elektrisch betrieben.

Das Besondere an der Uhr – zwei Antriebe müssen drei Funktionen erfüllen: die Zeiger drehen, der Stunden- und der Viertelstundenschlag. „Eine Feder verhindert, dass sich zwei Funktionen gegenseitig beeinflussen.“ Anhand einer kleinen Funkuhr überprüft Peter Petschulat, ob die Uhr richtig geht und seine Schwiegermutter pünktlich kommt. Lange will er das nicht mehr machen. Er wünscht sich einen Nachfolger, dem er die Liebe zur ältesten Uhr der Stadt übertragen kann.

von Christina Köhn

erstellt am 09.Jun.2017 | 16:00 Uhr