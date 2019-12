Schwerin : Die Amazone des Wassers ist bereit

In die Welt von Aladin und 1001 Nacht entführt

von Sebastian Kabst

06. Dezember 2019, 18:00 Uhr

Langsam kommt Lenny aus dem Fahrzeug. Er scharrt etwas mit den Hufen, freut sich. Denn heute darf er gemeinsam mit der „Amazone des Wassers“ Diana Pfeier wieder die große Bühne betreten und tausende Schweriner begeistern. Bei Cavalluna „Legende der Wüste“ entführt das Tanz-Ensemble in die Welt von Aladin und 1001 Nacht. Die Vorstellungen finden am Samstag um 14 und 18.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr in der Sport- und Kongresshalle statt. Wer es in diesem Jahr nicht schafft, sollte sich schon mal den 5. und 6. Dezember 2020 rot anstreichen. Dann kommt Cavalluna wieder in die Landeshauptstadt.