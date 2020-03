Schwerin : Die ersten Corona-Tests sind eingetütet

Coronavirus: So lief der erste Tag im neuen Abstrichzentrum. Heute können die mehr als 40 Testpersonen mit Ergebnissen rechnen

Avatar_prignitzer von Hans Taken

12. März 2020, 18:00 Uhr

Es gab mal Zeiten, da haben in dem unscheinbaren Flachbau direkt neben dem Werderpark Hort-Kinder gespielt und Heranwachsende im Jugendclub ihre Freizeit gestaltet. Die Menschen, die gestern das Gebäude besuchten, hatten mit Spiel und Freizeit nichts im Sinn. Sie wollten schlichtweg wissen, ob sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben – oder im besten Fall nicht. Deshalb gaben sie im innerhalb kürzester Zeit eingerichteten Testzentrum an der Werderstraße Abstriche ab, damit diese untersucht werden können.

Es ist stürmisch. Zwei Männer eines Sicherheitsdienstes schützen sich im Vorraum vor den Regenschauern, ein Mann steht vor der Tür, hat sich seine Kapuze über den Kopf gezogen und wartet geduldig, bis jemand ein Fenster an der Längsseite des betagten Gebäudes öffnet. Die Frau, die das macht, trägt Schutzanzug, Haube, große Brille, Handschuhe sowie Mundschutz und sie ist eine von zwei Mitarbeiterinnen, die die Helios-Klinik für diese Untersuchungen abgestellt hat. Mund auf, Abstrich machen, Mund zu, Fenster zu. Nach ein paar Sekunden ist alles vorbei, die Proben landen in einer dreifach geschützten Verpackung und dann in einer Kiste, in der schon 38 Proben liegen, die sich in den fünf Stunden seit Öffnung einer der ersten Testzentren im Land angesammelt haben. „Wir haben mit einer Zahl in dieser Größenordnung gerechnet“, sagt Gerit Hübner, Fachärztin des Gesundheitsamtes. Sie ist an diesem Tag vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Genauso wie Oberbürgermeister Rico Badenschier und Schweriner Helios-Chef Daniel Dellmann. Der Ort hier, da sind sie sich einig, sei ideal. Zentral gelegen und doch abseits großen Publikumsverkehrs. Wer hier getestet wird, der kommt nicht einfach so vorbei, der wurde vom Gesundheitsamt oder vom Hausarzt als Verdachtsfall eingestuft und zum Abstrich überwiesen. Das funktioniere, so Hübner, per Überweisung. Doch was, wenn der Hausarzt keinen Schein ausfüllen konnte, weil der Patient nicht in die Praxis durfte? „Dann wird er vom Hausarzt telefonisch im Testzentrum angemeldet“, so Hübner.

Noch ein, zwei Stunden, dann werden die Proben abgeholt und in ein Labor in Schwerin gebracht. „Dort werden sie untersucht, der Hausarzt unterrichtet, und der wiederum teilt seinem Patienten das Ergebnis mit“, berichtet Daniel Dellmann. Mit einem Ergebnis könne immer am Folgetag der Untersuchung im Testzentrum gerechnet werden. Der Geschäftsführer der Helios-Kliniken Schwerin hat schon früh seine Hilfe angeboten, was Ausstattung, Einrichtung und Besetzung des Testzentrums betrifft. Demnächst soll sein Team jedoch von zwei Medizin-Studenten abgelöst werden. 15 Uhr. Der erste Tag im Testzentrum geht zu Ende. Fazit: Das Abstrichzentrum hat den ersten Stresstest bestanden. Derweil ist der OB zurück im Stadthaus. Die aktuelle Lage zum Coronavirus muss besprochen werden. Und die ergab am Abend, dass die Verwaltung derzeit von einem sehr konkreten, neuen Verdachtsfall ausgehe, der aber noch nicht bestätigt sei.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.