Lewitz : Die Gefahr lauert im Baum

Eichenprozessionsspinner haben sich wieder im Schweriner Umland eingenistet / Landkreis sperrt Weg am Störkanal

von Katja Müller

07. Juli 2020, 05:00 Uhr

Sie sind mikroskopisch klein und können jedoch für großen Ärger sorgen: Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners. Auf dem Weg zum Schmetterling ist die Raupe zwar sehr schön anzusehen, doch auch sehr gefährlich. Mit jeder Häutung steigt die Zahl ihrer Gifthärchen. Vor der Verpuppung sind es bereits rund 600 000. Und besonders viele gibt es dann in den Nestern, den so genannten Gespinsten. Besonders gefährlich werden die kleinen Insekten noch vor der Verpuppung. Dann ziehen sie allabendlich zu langen Schlangen formiert, zur Futtersuche auf den Eichenstämmen los. Den Bäumen rauben sie das Grün und so manchem Menschen, der ihnen zu nahe kommt, die Ruhe: Es brennt. Es juckt. Auch im Schweriner Umland sind sie wieder zu Hause. Das auch gleich an mehreren Stellen. Pinnows Bürgermeister Andreas Zapf hat einen befallenen Bereich am Weg zwischen Pinnow und Godern entdeckte. Und in der Gemeinde Banzkow wurde der Weg an der Stör vorsorglich gesperrt, bis entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden. Und auch in der Nähe des Wasserwerkes bei Ortkrug haben sich Eichenprozessionsspinner an einer Eiche eingerichtet.

In Zusammenarbeit mit Vertretern des Landesgesundheitsamtes und des Landkreises wird jährlich ein großflächiges Monitoring durchgeführt, bei dem an 70 bis 80 Standorten die Nester an je 20 Eichen gezählt und per GPS verortet werden, erklärt Solveig Hinz, Pressesprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim. So werde eine Datenbasis erhoben, mit der die Populationsentwicklung des Eichenprozessionsspinners abgeschätzt werden kann. „Erfahrungsgemäß ist der Befall stark heterogen verteilt, so dass nur bestimmte Straßen- und Alleen-Abschnitte stärker betroffen sind“, sagt sie.

Wegabschnitte können von den Grundstückseigentümern nach festgestelltem Befall vorsorglich mit Hinweisschildern gekennzeichnet werden. Dadurch soll auf das mögliche Auftreten von Gesundheitsgefahren hingewiesen werden.

Der Landkreis weist zudem darauf hin, dass der Eichenprozessionsspinner nicht eigenständig bekämpft werden darf – das zuständige Ordnungsamt sei zu informieren. Im Amtsbereich Crivitz gibt es aktuell mehrere Fälle, unter anderem wieder am Radweg zwischen Plate und Sukow, an der Strecke zwischen Crivitz und Settin. Bereits beseitigt wurden Nester an der Badestelle in Göhren, an einer Badestelle an der Stör sowie an der Schule in Banzkow.

Hintergrund

Vorsicht, sehr reizend!

> Eichenprozessionsspinner (EPS) ist ein Schmetterling

> dessen Raupen bilden im Larvenstadium mikroskopisch kleine Brennhaare aus

> diese Haare enthalten ein Nesselgift

>nach Vernichtung der Raupen können verbliebene Härchen noch jahrelang den Giftstoff freisetzen

> bei Hautkontakt können stark juckende Rötungen auftreten

> in den Atemwegen können sie asthmatische Symptome und Husten hervorrufen

> eine Betroffene klagten auch über schmerzhafte Entzündungen der Augen

> in seltenen Fällen kann ein allergischer Schock ausgelöst werden

> kommt es zu einem Kontakt, ist der Hausarzt aufzusuchen

> nach ein bis zwei Wochen haben Betroffene die Beschwerden überstanden