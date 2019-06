Schweriner Badestellen im Test : Die grüne Oase in Görries

Die idyllische Freizeitanlage Kaspelwerder am Unteren Ostorfer See bietet Ruhe und Entspannung

von AMUD

26. Juni 2019, 08:10 Uhr

Heiß wird es diese Woche. Sehr heiß. Da bietet es sich an, der einen oder anderen Badestelle in Schwerin einen Besuch abzustatten und sie vorzustellen. Heute: Freizeitanlage Kaspelwerder.

Ohne Info-Schild würde ein Nicht-Schweriner keine Badestelle am Ende der Straße „Am Erlenbruch“ vermuten. Doch genau dort, direkt am Unteren Ostorfer See, liegt die Freizeitanlage Kaspelwerder. Ein ruhiger Ort, umgeben von vielen Bäumen, an dem die Besucher von 10 bis 20 Uhr bei den hohen Temperaturen baden und sich abkühlen können. Allerdings auf eigene Gefahr. „Deshalb haben wir auch für Kinder einen Nichtschwimmer-Bereich mit dem Holzsteg abgegrenzt“, erklärt Marion Dahlmann. Seit 1976 ist sie Inhaberin der Anlage. Zwar helfe ihr die Familie aus, wenn Not am Mann sei, doch: „Die Anlage mache ich jeden Morgen allein sauber. Und wenn nötig auch abends.“

In puncto Wasserqualität setzt die 70-Jährige auf Transparenz. Eine Info-Tafel weist auf die Gefahren von Blaualgen hin, die in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen auftreten können. „Das Wasser wird einmal im Monat untersucht. Es ist bakteriell einwandfrei, auch wenn das Wasser etwas trüb aussieht. Das liegt aber daran, dass dieser See ein Flachsee ist“, erklärt Dahlmann.

Die Kinder Julien und Vivien können es jedenfalls kaum erwarten, ins Wasser zu springen. Überglücklich planschen die Geschwister im kühlen Nass, während Mutter Sandra die beiden lächelnd beobachtet. Julien habe wegen Projekttagen eher frei bekommen. Vivien musste wegen der Hitze nicht zur Schule. Und sie selbst habe erst Spätdienst. „Da dachte ich mir, dass ist die perfekte Gelegenheit, um mit den beiden für eine Stunde hierher zu kommen. Sie sind nämlich richtige Wasserratten“, sagt die Krankenschwester.

Weiterlesen:

Zippendorf - Der Strand vor der Haustür

Am Kaspelwerder wird es jedenfalls nicht langweilig. Es gibt Tretboote, eine Wasserrutsche und Ruderboote, ein Volleyballfeld und eine Tischtennisplatte. Und Eintritt verlangt Dahlmann keinen. „Hier kommen viele Kinder her. Die haben ja nicht so viel Geld“, sagt Dahlmann. Die Parkplätze können ebenfalls kostenlos genutzt werden. Und für weit Gereiste stehen 15 bis 20 Wohnwagenstellplätze zur Verfügung. Doch der Weg dorthin ist knifflig. „An der Rogahner Straße ist zurzeit eine Baustelle. Dadurch finden einige den Weg nicht“, sagt Dahlmann. Doch mit Navi finden ihre Gäste zur Freizeitanlage. Oder wie Dahlmann es formuliert: „Zum idyllischen Fleckchen am Ostorfer See.“

Wasserqualität Bakteriell ist das Wasser unbedenklich. Doch die Sichttiefe ist gering. 3 von 6 Seesternen

Spiel und Spaß Wow: Wasserrutschen, Volleyball, Tretboote und sogar Vogelvolieren. Volle Punktzahl

Gastronomie Ein breites Angebot: Am Kiosk gibt es Pommes, Burger, Eis, kühle Getränke und vieles mehr – und zwar zum fairen Preis. Volle Punktzahl

Parkplätze und Erreichbarkeit Die Sperrung der Rogahner Straße macht die Anfahrt schwieriger. Parkplätze sind vorhanden. 3 Seesterne

Sicherheit Bewacht ist das Freibad Kaspelwerder nicht. Aber der Nichtschwimmerbereich ist abgegrenzt. 1 Seestern

Toiletten und Umkleide Die Toiletten sind in Ordnung und sauber. Eine Umkleidekabine gibt es. 5 Seesterne