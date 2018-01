Schiller in Schwerin : Die Klangwelten eines Reisenden

Schiller alias Christopher von Deylen erzählt im SVZ-Interview von seiner Arbeit, Kollegen und dem bevorstehenden Konzert in Schwerin

von Bert Schüttpelz

29. Januar 2018, 12:00 Uhr

Am 31. Januar kommt Schiller zum Konzert um 20 Uhr in die Sport- und Kongresshalle. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich Christopher von Deylen. Er wuchs mit den Klängen von Tangerine Dream, Kraftwerk, Kitaro und Jean-Michel Jarre auf. Deren Musik war die Grundlage für seine späteren elektronischen Kompositionen. 1998 gründete von Deylen das Musikprojekt Schiller und arbeitet seither mit unterschiedlichen Musikern zusammen. Zu seinen Partnern zählten Peter Heppner, Mike Oldfield, Thomas D, Sarah Brightman, Lang Lang, Xavier Naidoo, Midge Ure und viele andere. Im SVZ-Gespräch mit Bert Schüttpelz erzählt er über seine Arbeit, Kollegen und seinen Auftritt in Schwerin.

Herr von Deylen, worauf können die Besucher Ihres Konzerts gespannt sein?

Von Deylen: Auf traumhafte Musik im Surround-Sound. Wir bringen viele Lautsprecher mit, die für Klangfülle in der Halle sorgen werden und eine große Leinwand. Musik kann mit Bildern und Filmen verstärkt werden, ebenso mit Lichteffekten. Ich möchte gern über Grenzen gehen, damit Musik universeller empfunden wird.

Sie arbeiten mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Warum?

Ich mag verschiedene Arten der Live-Darbietung. Anderes Repertoire verlangt auch andere Besetzungen. Und manches geht in klassischer Band-Formation nicht. Intimität bekommt man leichter in intimem Rahmen, die Arena-Tour wiederum entsteht in anderer Zusammensetzung.

Sie haben schon mit vielen Berühmtheiten der Szene zusammengearbeitet, etwa mit Mike Oldfield oder Midge Ure. Wie sind die so im Alltagsgeschehen?

Mir scheint, je berühmter und erfahrener ein Künstler ist, desto leichter ist die Zusammenarbeit: angenehm, flüssig und respektvoll. Es macht einfach Spaß. Und abgesehen davon: Ich mag und kann mich nicht sonderlich gut verstellen.

In welcher Besetzung kommen Sie nach Schwerin?

Ich bringe zwei Kollegen aus England mit: einen Elektro-Schlagzeuger und einen zweiten Musiker am Synthesizer.

Sie sind viel unterwegs, geradezu rastlos. Was treibt Sie an?

Ich habe für mich beschlossen, stets mobil zu sein. Mein Lebensentwurf ist, unterwegs zu sein. Also quasi auf Dauer-Tour. Das ist meine individuelle Auslegung von Freiheit. So bekomme ich einen großen Erinnerungsvorrat, der bleiben wird. Ich möchte gern über die klassische Komfortzone hinausgehen. Und als Musiker halte ich es auch gewissermaßen für meine Pflicht, nicht still zu stehen.

Als Weltreisender haben Sie doch sicher auch manche Anekdote zu erzählen oder eine lustige Angewohnheit?

Wer viel reist, erlebt auch viel – und verliert viele Handy-Aufladegeräte. Deshalb habe ich mir angewöhnt, meine Ladegeräte mit neonfarbenen Aufklebern zu versehen, damit sie mir beim letzten Kontrollblick im Hotelzimmer noch auffallen.