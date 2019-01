Schwerin : Die kleinen Könige

Sternsinger gestern ausgesendet

07. Januar 2019, 08:30 Uhr

In der St. Andreas Kirche wurden gestern die fast 100 Sternsinger durch Probst Bergner ausgesendet. Während des Gottesdienstes kam der Geistliche auf die Krippendarstellung in St. Anna zu sprechen, in der das Dromedar eine Verletzung hatte und repariert werden musste. Mit diesem sprachlichen Bild, in dem es um Hilfe geht, schickte er die „kleinen Könige“ auf die Reise, um in den nächsten Tagen Spenden für hilfsbedürftige Kinder in der Welt zu sammeln. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das noch tun, auch per E-Mail: sternsinger@pfarrei-sankt-anna.de