Schweriner Weihnachtsmarkt : Die Lichter werden eingepackt

vergrößern 1 von 1 Foto: Volker Bohlmann 1 von 1

von Christina Köhn

erstellt am 30.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Das Weihnachtsfest ist zu Ende, doch die Schweriner Innenstadt erstrahlt weiterhin. Auch gestern tummelten sich zahlreiche Einheimische und Touristen auf dem Weihnachtsmarkt, freuten sich über Glühwein, Punsch, Gebäck und Lichterglanz. Heute haben die zahlreichen Buden in der Mecklenburgstraße, am Pfaffenteich, auf dem Markt und dem Schlachtermarkt zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Und ganz traditionell geht das bunte Treiben mit der Hans-Christian-Andersen-Parade zu Ende. Sie findet heute auf der Hauptbühne am Marktplatz um 14 und um 16.30 Uhr statt. Gäste aus der Schweriner Partnerstadt Odense in Dänemark präsentieren wie jedes Jahr die Märchenfiguren des Dichters Hans Christian Andersen, der 1850 in Odense geboren wurde.

Und obwohl die festlichen Tage vorbei sind, genießen die Besucher noch Punsch und Mutzen zwischen Sternen und Tannenbäumen. „Es kommt natürlich keine Weihnachtsstimmung mehr auf, aber kalt genug für einen Glühwein ist es ja“, sagt Marcel Reich. Der Schleswig-Holsteiner freut sich, dass der Schweriner Markt auch nach dem Fest geöffnet hat, immerhin sei die Weihnachtsmarktzeit an sich schon sehr kurz.

Neben der Hans-Christian-Andersen-Parade können die Besucher heute außerdem von 8 bis 13 Uhr das Eishockeyturnier auf der Eisbahn am Pfaffenteich verfolgen. Auf der Hauptbühne singen von 15 bis 16 Uhr Kerstin und Saskia, von 17.30 bis 20 Uhr spielt das Gitarrenduo „HansHagen“.

Nach einem wetterbedingt schwierigen Beginn hat sich die Betreiber des Weihnachtsmarktes in der Landeshauptstadt mit dem Gesamtverlauf zufrieden gezeigt. Jeder Tag sei gut gewesen, sagte Markt-Geschäftsführer Arno Teegen in Schwerin.