Schwerin : Die nächste Schule kommt in Fertigteilen

von svz.de

03. April 2019, 06:44 Uhr

Fliegende Klassenzimmer gibt es in der Schweriner Weststadt nicht das erste Mal. Und trotzdem werden sie in der zweiten Aprilwoche wieder für Aufsehen sorgen. Dann nämlich werden die ersten Module für die neue Grundschule auf dem Weststadt-Campus geliefert und montiert.

Der Ersatzneubau für die John-Brinckman-Grundschule entsteht direkt neben der ebenfalls in Modulbauweise errichteten Regionalschule, die im September in Betrieb gehen soll. Beginnend am Freitag wird es daher in der Willi-Bredel-Straße wieder deutliche Verkehrseinschränkungen geben. Die ersten Module sollen in der Nacht vom 8. auf den 9. April angeliefert werden. Bis einschließlich 18. April wird es durch die Schwerlasttransporte zu erheblichen Beeinträchtigungen für die Anwohner kommen. In diesem Zeitraum werden in den Nachtstunden täglich bis zu acht Schwerlasttransporte über die Lessing-Straße in die Bertold-Brecht-Straße und weiter in die Willi-Bredel-Straße einfahren.

Die riesigen Module werden in der Willi-Bredel-Straße abgestellt und tagsüber nacheinander entladen. Deshalb müssen hier ab dem Kreuzungsbereich Bertold-Brecht-Straße für diesen Zeitraum großflächige Halte- und Parkverbotszonen eingerichtet werden. Damit werden viele Anwohnerparkplätze während dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger in dieser Zeit um Verständnis.