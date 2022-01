Holocaust-Verharmlosung : Die strittigen Telegram-Posts von Daniel Gurr

Der Anmelder der Schweriner Corona-Demos sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, mit Rechten zu sympathisieren.

Avatar_prignitzer von Marco Dittmer

16. Januar 2022, 16:03 Uhr

Der Anmelder der Schweriner Corona-Demos sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, mit Rechten zu sympathisieren.

Es läuft gerade nicht gut für den Anmelder der Schweriner Corona-Demo. Erst konfrontierte die SVZ Daniel Gurr am Donnerstag mit Vorwürfen, er verharmlose den Holocaust. Dann konnte er am Sonnabend nur deutlich rückläufige Teilnehmerzahlen der wöchentlichen Corona-Demo verkünden – die Polizei zählte in der Spitze 1050 Demonstranten, die SVZ kam per Video-Zählung auf etwa 1150. Nun berichtete die Regionalzeitung Katapult MV über neue Details aus Gurrs Telegram-Chats.

Inhalte, die den Holocaust verharmlosen

Demnach teilt der 36-Jährige in seinen Messenger-Kanälen „DanBarMV“ und „Schwerin Schweig Nicht!“ Inhalte, die den Holocaust verharmlosen und deren Ursprung aus der rechten Szene sind. Auf beiden Plattformen tauchen immer wieder Bilder und Vergleiche auf, die die aktuelle Situation mit der verbrecherischen Judenverfolgung der Nationalsozialisten vergleichen.

Neu ist: In einem Post verbreitete Gurr am 26. August ein Bild von Anne Frank. Dazu heißt es: „Gesetz ist kein Moralkompass“. Die Menschen, die damals das Mädchen und ihre Familie versteckt hätten, brachen das Gesetz, so die Aussage des Erstellers.

Screenshot: Telegram "DanBarMV"

Weiterlesen: Wer ist der Mann hinter den Corona-Demos in Schwerin?

Zudem lassen sich zahlreiche Inhalte dem rechten Spektrum zuordnen. So teilt Gurr Informationen und Aufrufe der Telegram-Gruppe „Freie Sachsen“. Die Gruppe ist der gleichnamigen Partei zuzuordnen, die seit vergangenem Jahr vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzt und beobachtet wird.

Homophobe Inhalte neben extremen religiösen Ansichten

In dem Kanal finden sich weitere Nachrichten mit zum Teil umstrittenen Aussagen: Am 29. Juli teilte er eine Nachricht mit homophoben Inhalt. Es ist eine Fake-News, die aus einem angeblichen Leitfaden für Lehrkräfte zitiert. Ein Beispiel daraus: „In Anbetracht der Überbevölkerung stellt sich folgende Frage: Wie könnte die Mehrheit überleben, wenn alle heterosexuell wären?“ Elf weitere Fragen mit demselben Hintergrund werden abgebildet.

Screenshot: Telegram "DanBarMV"

Am 5. Juli postete Gurr ein Video, das mit der symbolhaften Zahl „666“ beginnt. Darin wird ein Anti-Christliches Reich angekündigt, „wenn die Regierung wie ein Vater wird, der seine Kinder misshandelt, ist die von Gott gedachte Ordnung auf den Kopf gestellt.“

Screenshot: Telegram "DanBarMV"

Vorwürfe aus der vergangenen Woche

Die aktuellen Vorwürfe sind nicht die ersten, mit denen sich Gurr auseinandersetzen muss. In der vergangenen Woche berichtete die SVZ über den 36-Jährigen. Darin konfrontierte die SVZ Gurr mit seinen verbalen Angriffen auf die Pressefreiheit und seine Unterschrift unter einen Offenen Brief, in dem ebenfalls der Holocaust mit einem Vergleich verharmlost wurde.

So heißt es darin: „Jeder von uns kann sich seit der Ausgrenzung durch die 2Gplus-Regel hineinversetzen, wie sich die Juden gefühlt haben müssen, als ihnen im 3. Reich plötzlich Grundrechte verwehrt wurden. Sie durften keine Geschäfte mehr betreten, Arztbehandlungen wurden abgelehnt, Arbeitsverbote wurden erteilt, obwohl sie keine Straftat begangen hatten.“

Was ist radikal, was ist gefährlich? Was ist radikal, was ist gefährlich? Der Anmelder der Schweriner Corona-Demo ist gefährlicher, als es den Anschein hat. Auf seinen Kundgebungen lobt er die Masse, er applaudiert ihr. Er spricht viel von den Ängsten, die die Leute auf die Straße treiben. Diese Worte richtet er an die sogenannte bürgerliche Mitte, an die Familien unter den Demonstranten. Dazwischen und gerade auf seinen Telegramkanälen schlägt er dagegen einen anderen Ton und vor allem eine andere Wortwahl an. „Eure Zeit ist abgelaufen“, ist da zu hören. „Mir reichts. Meine Geduld ist am Ende“, macht er seinem Frust über ein angeblich korruptes System Luft. Seinen Zuhörern, zusammen genommen immerhin knapp 3000 Nutzer, schickt er manchmal mehrere solcher Botschaften jeden Tag. Gefährliche Sätze. Keine Aufforderungen zu Gewalt, aber anstiftend. Dass sich manche Menschen von solchen Worten angestachelt fühlen, etwas zu unternehmen, das hat die Vergangenheit schon mehrfach gezeigt. Wie war das noch in Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“? Auch Hauptfigur Gottlieb hatte längst einen Verdacht. Seine Gäste machten ebenfalls nie einen Hehl aus ihren Ansichten. Was hätte er tun sollen, fragte er, als es schon zu spät war.

Gurr war trotz mehrfacher Kontaktversuche nicht für die Redaktion erreichbar. In der vergangenen Woche sprach er noch ausführlich über die strittigen Äußerungen: „Der Vergleich ist unglücklich. Heute würde ich nicht unterschreiben“, so Gurr. Aber: „Es geht aber auch darum, wie es zu dieser Aussage kommt. Was die Menschen fühlen, um sich mit so einer Situation zu vergleichen“, relativiert Gurr seine Aussage wiederum.

Verbale Angriffe auf die Presse und Politik

Auch in seinen Audiobotschaften, die er häufig spät abends in seinem Kanal postet, greift er verbal Politik und Medien an. In einigen Auszügen heißt es: „Wir müssen die immer im Blick haben.“ Politik und Medien haben „keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer, was es heißt, Mensch zu sein, menschlich zu sein und sich von Herz zu Herz zu begegnen.“

Oder: „Ihr Presseleute, das Pressesystem, das Mediensystem: Eure Zeit ist abgelaufen, das wars!“ Dazu Gurr: „Sprachnachrichten in meinem Telegramkanal sind oft spontane Blogeinträge, die sind nicht als offizielle Statements zu gewichten.“ Seine Wortbeiträge seien laut Gurr nicht selten auch aus der Emotion heraus entstanden.