Schwerin : „Die SVZ ist ein Stück Zuhause“

Interview mit Chefredakteur Michael Seidel zum neuen Lokalteil der Zeitung für Schwerin und das Umland

von svz.de

04. Mai 2018, 15:06 Uhr

Nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser gemacht werden könnte. Diesem Motto folgend, haben wir uns gefragt, wie wir den Bedürfnissen unserer Leser nach Informationen aus ihrem lokalen Umfeld noch besser entsprechen können. Eine Projektgruppe hat sich intensiv mit dem Verbreitungsgebiet der Zeitung für Schwerin und Umland befasst. Unsere Antwort auf die vielen Fragen, die sich uns in dieser Zeit gestellt haben, halten Sie heute mit dem neuen Lokalteil in den Händen. Timo Weber fragte bei SVZ-Chefredakteur Michael Seidel nach.



Herr Seidel, für viele ist die tägliche Zeitung ein großes Stück Vertrautheit. Warum verändern Sie etwas?

Seidel: Unser Ziel war es, die Zeitung noch attraktiver zu machen und exakt über die Themen und Ereignisse zu berichten, die für unsere Leser relevant sind. Für uns als Lokalzeitung bedeutet das: mehr Informationen aus dem eigenen Wohnort und der direkten Umgebung. Wir wahren dabei auch immer den Blick auf die gesamte Region. Die SVZ ist ein Stück Zuhause – und ist es ab heute mehr denn je. Leser bekommen nun passgenau die Informationen aus ihrem Wohn- und Lebensumfeld. Mit akribischen Analysen haben wir den optimalen Mix ermittelt.



Was haben Sie genau analysiert, und wie sind Sie vorgegangen?

Bei der Suche nach idealen Inhalten für unsere Lokalteile haben wir uns genau angeschaut, welche Bezüge es zwischen den Orten im Verbreitungsgebiet gibt und wie die Wege der Menschen durch diese Region führen. Unsere Fragen waren: Wo wohnen unsere Leser? Wo arbeiten sie? Wo gehen ihre Kinder in die Kita und in die Schule? Wo verbringen die Menschen, die hier leben, ihre Freizeit, und wo gehen sie einkaufen? All das waren für uns wichtige Erkenntnisse bei der Überlegung, wie wir unsere Lokalteile noch besser auf das jeweilige Lebensumfeld unserer Leser zuschneiden.



Haben Sie auf der Grundlage dieser Erkenntnisse über die künftige inhaltliche Ausgestaltung der Lokalteile entschieden?

Diese Analysen waren für uns sehr wichtig, zumal wir nun sicher sein können, nicht aus dem Bauch heraus entschieden zu haben, sondern auf der Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse zu arbeiten. Wir sind aber noch ein Stück weitergegangen und haben uns mit einer groß angelegten Umfrage an unsere Leser gewandt. Wir wollten einfach sicher sein, die jeweiligen lokalen Informationswünsche unserer Leser wirklich genau zu kennen.



Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Umfrage gezogen?

Zunächst einmal eine sehr beruhigende: Wir haben erfreut erkannt, dass unsere Analysen stimmen. Die Antworten unserer Leser haben die Arbeit unserer Projektgruppe bestätigt. Wir haben genaue Erkenntnisse darüber, wie die Lebenskreise der Menschen in unserer Region aussehen. Zum Beispiel: Wohin die Menschen, die ihren Arbeitsort nicht an ihrem Wohnort haben, zur Arbeit pendeln. Es ist ja gut nachvollziehbar, dass man sich auch für Ereignisse und Entwicklungen links und rechts des Weges zur Arbeit und für das Geschehen am Arbeitsort selbst interessiert. Die Leserbefragung hat uns aber noch mehr vermittelt: Viele Leser haben uns klar formulierte, konkrete Wünsche an den Lokalteil der Zukunft mitgegeben, die wir nun umsetzen.



Wird sich Weiteres an der Berichterstattung ändern?

Das gute Gefühl, künftig noch näher an den Bedürfnissen der Leser zu agieren, hat viel kreatives Potenzial in der Redaktion freigesetzt. Mit großem Engagement und riesiger Teamleistung widmen sich Lokalreporter und Blattmacher der konkreten Ausgestaltung der Lokalseiten. Wir werden zahlreiche neue Serien, Rubriken und Formate an den Start bringen. Wir haben eine feste redaktionelle Seitenstruktur im Lokalteil entworfen. Das macht die Orientierung leichter. Für jede Seite wurden Themenfelder und Inhalte definiert, so dass wir mehr Verlässlichkeit bieten. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern angenehme Erlebnisse für die tägliche Lektüre. Wir freuen uns auf den weiteren Dialog mit Ihnen.